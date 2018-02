Deputado do PSDB pede extradição de Battisti ao STF O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), vai analisar uma ação popular apresentada pelo deputado federal Fernando Francischini (PSDB-PR), pedindo a suspensão e a anulação do ato da Presidência da República que rejeitou a extradição do ex-ativista italiano Cesare Battisti. Na ação, o deputado argumenta que a decisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) causa "grave crise diplomática com o governo da Itália".