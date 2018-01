Deputado do PP mineiro vai relatar LDO de 2012

BRASÍLIA - O deputado Márcio Reinaldo Moreira (PP-MG) foi designado nesta quinta-feira, 14, para relatar a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2012. A escolha contou com o apoio do PT e da oposição, principalmente do grupo do senador Aécio Neves (PSDB-MG). O PR também desejava a relatoria. O partido já havia indicado o nome do deputado Giroto (MS) para a função, mas não conseguiu apoio da maioria dos líderes na comissão.

O projeto da LDO tem de ser enviado pelo governo ao Congresso até esta sexta-feira, 15. Esta lei estabelece os parâmetros para a realização do Orçamento do próximo ano. Há a expectativa sobre se o governo vai tratar de temas polêmicos, como a flexibilização de licitações, neste projeto. O Congresso precisa aprovar a LDO até o dia 18 de julho para que possa entrar em recesso.