Deputado do PMDB será líder do governo no Congresso

A confirmação de Mendes Ribeiro deve ocorrer hoje pela manhã em um encontro entre o deputado e a presidente, no Palácio do Planalto. Diante do convite iminente, ele voou ontem mesmo do Rio Grande do Sul para Brasília. A escolha do novo líder, um quadro do PMDB e representante da Câmara, foi o passo seguinte à prorrogação do decreto que dá mais três meses de prazo para a liberação do dinheiro dos restos a pagar de 2009.

Confirmando a escolha de Mendes Ribeiro, que chegou a ficar fora do páreo porque não "vestiu a camisa" do Planalto na votação do Código Florestal, Dilma contém o apetite do PT. O partido possuía dois candidatos oficiosos ao cargo: os deputados Pepe Vargas (RS) e Arlindo Chinaglia (SP). Mendes Ribeiro desbanca outro peemedebista também cotado, o senador Eduardo Braga (AM), cuja indicação serviria para costurar a pacificação de um grupo de senadores peemedebistas "rebeldes". Mas o peso da Câmara contou mais. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.