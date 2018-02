Deputado do PMDB diz ter errado o botão ao votar contra o Ficha Limpa

BRASÍLIA - O deputado Marcelo Melo (PMDB-GO), único parlamentar que votou, na noite desta terça-feira, 6, contra o projeto do Ficha Limpa, pediu, nesta quarta, que o presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer (PMDB-SP), corrija o voto dele. Melo afirmou que sua intenção era votar favorável ao projeto, mas errou os botões no momento da votação. Dos 389 deputados presentes ontem, 388 foram favorável à proposta, com exceção de Marcelo Melo. "Nós lutamos desde o início pela aprovação deste projeto, que fique bem claro para o Brasil. Infelizmente ocorreu essa falha".

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mais de 1,6 milhão de assinaturas foram coletadas em todo o País pela aprovação do projeto, que barra a candidatura de políticos condenados pela Justiça. O texto-base do projeto foi aprovado ontem, mas doze destaques ainda precisam ser analisados para a votação ser concluída. Os destaques podem alterar o projeto e até mesmo rejeitá-lo.