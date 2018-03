Deputado do dinheiro na meia presidirá Câmara do DF O presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Leonardo Prudente (sem partido), anunciou nesta tarde, em reunião informal da Mesa Diretora, que permanecerá no comando da Casa, apesar da pressão da oposição para que se mantenha afastado do cargo durante a investigação das denúncias de seu envolvimento em um esquema de corrupção.