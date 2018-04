Deputado do castelo entra na mira do corregedor

O presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP), decidiu encaminhar ao corregedor ACM Neto (DEM-BA) o pedido formalizado ontem pelo PSOL para que as notas fiscais que revelam as despesas do deputado Edmar Moreira (sem partido-MG) sejam analisadas. Com isso, deu mais um passo para investigar se houve irregularidades no uso da verba indenizatória com gastos com segurança. O PSOL quer saber se os pagamentos beneficiaram empresas de Moreira ou de seus parentes e sócios, já que o parlamentar é empresário do ramo de vigilância. Se houver irregularidade, o passo seguinte será o pedido de abertura de processo de cassação por quebra de decoro. O deputado ganhou notoriedade por conta do castelo em estilo medieval, avaliado em R$ 25 milhões, que possui em São João Nepomuceno (MG) - imóvel que não declarou à Justiça Eleitoral. Essa revelação foi decisiva para desencadear a pressão que levou à sua renúncia ao cargo de segundo vice-presidente da Câmara. Moreira gastou com segurança R$ 245,6 mil em 2007 e 2008, equivalentes a 68% dos R$ 360 mil a que teria direito em verba indenizatória. ACM Neto, que substituiu Moreira na Mesa Diretora, tratou com cautela o pedido do PSOL. Disse que vai analisá-lo antes de decidir as diligências. Pela manhã, procurado pelo PSOL, informou ao líder Ivan Valente (SP) que ele deveria protocolar o pedido na presidência. No fim da tarde, Temer anunciou que o documento será encaminhado à corregedoria.