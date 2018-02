Deputado do AC vai propor 'Bolsa Ar condicionado' O deputado estadual Moisés Diniz (PCdoB) deve apresentar nesta quarta-feira, 17, na Assembleia Legislativa do Acre, um projeto de lei que trata da redução do ICMS da energia elétrica de hospitais, escolas e igrejas. De acordo com declarações do parlamentar em redes sociais, a ideia é "possibilitar ao povo ter condições de utilizar aparelhos de refrigeração".