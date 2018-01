Deputado diz que impeachment pode ser finalizado no início do ano se não houver recesso

O primeiro-secretário da Mesa Diretora da Câmara, deputado Beto Mansur (PRB-SP), afirmou nesta quinta-feira, 3, que a tramitação do impeachment da presidente Dilma Rousseff é um processo rápido. Para ele, é possível concluir todos os procedimentos já no início de 2016, caso não ocorra o recesso parlamentar.

A sugestão de suspender o recesso de fim de ano precisa partir dos presidente da Câmara e do Senado. Mansur já se reuniu com o chefe da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e defendeu que haja a suspensão. Segundo ele, Cunha disse que precisa, primeiramente, conversar com Renan Calheiros (PMDB-AL).

O secretário disse que é importante esclarecer à população que o processo de impeachment não é lento. "Ele vai possivelmente até o começo do ano, se não tiver o recesso", disse.