Deputado diz que há restrição legal para informatizar escolas O deputado Sérgio Miranda (PCdoB-MG) refutou nesta terça-feira à tarde, em entrevista à Agência Estado, a afirmação do ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga, feita nesta segunda-feira, de que não há mais restrição legal para a instalação de computadores em 13 mil escolas públicas de ensino médio. Miranda lembrou que um parecer do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Iram Saraiva, aponta graves irregularidades no processo de licitação, além de a própria Justiça federal já ter recusado várias liminares para retomar o processo. Saraiva determina, inclusive à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) que seja suspenso cautelarmente o processo de licitação. Miranda criticou ainda o presidente Fernando Henrique Cardoso por vetar o artigo no Orçamento da União deste ano que determinava que a execução do programa de implantação dos computadores teria que ser aprovada pela Comissão Mista de Orçamento. "A classificação feita pelo TCU é a de maior gravidade, e, ao vetar essa restrição, o presidente está patrocinando a execução de um Orçamento eivado de irregularidades", acusou o deputado, integrante da Comissão Mista de Orçamento do Congresso. O parecer de Saraiva afirma que há "fortes indícios de que a licitação está eivada de vícios que, se confirmados, poderão resultar na aplicação de forma ilegal e antieconômica dos recursos do Fust, o que, provavelmente causará prejuízos irreversíveis". O Fust é o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, formado a partir do recolhimento de 1% sobre o faturamento das contas telefônicas. O programa implicará um investimento de cerca de R$ 1,5 bilhão, já disponíveis no Orçamento, segundo o ministro Pimenta da Veiga. Iram Saraiva afirma em seu parecer que o processo licitatório estaria desrespeitando a lei de licitações 8.666/93, já que a implantação do programa envolve compra de bens de informática. Além disso, restringe a competição apenas às seis concessionárias de telefonia fixa, "excluindo do certame centenas de empresas capazes de fornecer os equipamentos".