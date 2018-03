Deputado distrital renuncia ao mandato no DF A carta de renúncia do deputado distrital Júnior Brunelli (PSC) foi lida, nesta tarde, no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, pela colega deputada Jaqueline Roriz (PMN). Ao deixar o cargo, Brunelli evita correr o risco de perder os direitos políticos, uma vez que era alvo, na Câmara Legislativa, de processo por quebra de decoro. Ao final do processo, além de ter o mandato cassado, ele poderia ter a inelegibilidade decretada. Ao renunciar, o processo é arquivado.