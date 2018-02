Deputado de SP é denunciado por lesão corporal O Ministério Público (MP) encaminhou ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) e teve aceita denúncia de boca de urna e lesão corporal contra o deputado estadual Uebe Rezeck (PMDB), eleito em 2006. Segundo o MP, Rezeck distribuiu material publicitário com seu nome na entrada de local de votação em Barretos, interior de São Paulo. Ao ser advertido por uma fiscal, a teria agredido com dois tapas no braço. A pena para o crime de boca de urna é de detenção de seis meses a um ano e multa de R$ 5.320,50 a R$ 15.961,50. Já lesão corporal é punível com detenção de três meses a um ano. Rezeck foi eleito em 2006 com 52.587 votos.