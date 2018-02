Deputado de MT permanece internado na UTI em SP O deputado estadual Airton Rondina Luiz (PP-MT), o Airton Português, permanece internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Segundo informações da assessoria do hospital, o deputado está se recuperando da cirurgia para retirada de contusão cerebral, realizada no último dia 12, e permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital. Ainda segundo a assessoria, foi registrada uma sensível melhora em seu estado geral de saúde. Airton Rondina está consciente e respira sem auxilio de aparelhos. O deputado, que foi internado no dia 10, e está sendo atendido pela equipe chefiada pelo neurocirurgião Félix Pahl. Ele sofreu traumatismo craniano após cair de um cavalo durante um evento em Mato Grosso.