Deputado Dalton Martins morre em acidente em Macapá

De acordo com os bombeiros, moradores do distrito de Coração, em Macapá, viram o avião Cessna, de pequeno porte, sobrevoando a região e logo em seguida ouviram uma explosão. As equipes dos bombeiros chegaram ao local, mas encontraram o corpo do deputado e de uma mulher, ainda não identificada, carbonizados.

Segundo os bombeiros, o deputado, que pilotava a aeronave, saiu do aeroporto de Macapá por volta das 5h30 com destino a Manaus, no Amazonas, e caiu em uma mata fechada.