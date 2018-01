Deputado condena vazamento de informações O deputado Renato Simões (PT), que integra a comissão designada pelo partido para acompanhar as investigações da morte dos prefeitos de Santo André, Celso Daniel, e de Campinas, Antônio da Costa Santos, condenou nesta terça-feira o vazamento de informações contraditórias feito, segundo ele, por setores da própria polícia. "Há um jogo de vaidades, um vazamento de informações absolutamente sensacionalista, e muita gente querendo ficar debaixo dos holofotes", afirmou ele. "Isso confunde e induz a opinião pública a acreditar em versões fantasiosas." Simões lembrou a "confusão criada durante dois dias na imprensa" por causa das informações de que Daniel teria sido torturado antes de ser executado. "As informações eram atribuídas a fontes da polícia, mas nos laudos não consta absolutamente nada que dê crédito à versão da tortura", diz ele. "Parlamentares que assistiram à necrópsia nunca admitiram esta versão." O deputado teme que a história da calça que Daniel vestia quando seu corpo foi encontrado também não passe de outra "grande fantasia". Supostas fontes da polícia teriam afirmado que a namorada de Daniel, Ivone de Santana, teria reconhecido como sendo do prefeito a calça que ele vestia. "Também atribuída a fontes da polícia, circulou hoje informação exatamente oposta, ou seja, que a calça não era dele", comentou o deputado. Simões, ao lado do deputado Luiz Eduardo Greenhalgh (PT), travou uma queda-de-braço com o delegado Seccional de Campinas, Osmar Porcelli, durante os quase cinco meses de investigações do assassinato do prefeito de Campinas. A queda-de-braço acabou nesta terça-feira, com o afastamento oficial de Porcelli das investigações. "Foram cometidos erros absurdos nas investigações em Campinas. A cada dia eram vazadas informações, que no dia seguinte tinham que ser desmentidas. Isso criou um ambiente de descrédito que propiciou os absurdos maiores, cometidos dentro do inquérito, que vieram em seguida", lembrou Simões. Todo o inquérito conduzido por Porcelli está sendo refeito pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Paulo, por causa dos erros descobertos pelos policiais paulistas nas investigações feitas pela polícia de Campinas. "Em Campinas, a polícia criou a tese do crime comum e omitiu provas e alterou depoimentos para garantir que sua tese estava certa", afirmou Simões. "Em Santo André, falam de supostas irregularidades na Prefeitura, e investigam as vítimas como se fossem culpadas. O mecanismo é o mesmo, e o risco é o mesmo: criar uma grande confusão sem resultados."