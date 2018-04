Deputado concorre graças a liminar do TRE Os 230 mil eleitores de Petrópolis decidem entre Ronaldo Medeiros (PSB), candidato do atual prefeito, e Paulo Mustrangi (PT). Medeiros, empresário do ramo de material de construção, é deputado estadual. Ele teve a candidatura impugnada por uso de funcionário da prefeitura na campanha, mas concorre graças a uma liminar do TRE. Mustrangi, ex-sindicalista, teve muito apoio da direção do PT, para a qual a eleição no município da região serrana do Rio foi considerada prioridade no Estado.