Deputado cobra anulação de votação que derrubou vetos O deputado Zoinho (PR-RJ) cobrou nesta sexta-feira a anulação da sessão do Congresso Nacional da madrugada de quinta-feira (7) que derrubou o veto da presidente Dilma Rousseff à lei dos royalties do petróleo. Ao sustentar que houve fraude na votação, o parlamentar disse que alguém votou no seu lugar na sessão. A suspeita foi levantada por Anthony Garotinho, líder do PR da Câmara e ex-governador do Rio de Janeiro, o Estado mais prejudicado com a mudança das regras na distribuição dos royalties.