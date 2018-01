Deputado cita prisão de Delcídio e pede que STF atue para afastar Cunha

BARRETOS - O deputado federal Arlindo Chinaglia (PT-SP) citou, em entrevista ao Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, a prisão do senador Delcídio do Amaral (PT-SP) para pedir que o Supremo Tribunal Federal (STF) aja pelo afastamento do presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Para Chinaglia, o STF autorizou a prisão de Delcídio porque "corretamente interpretou que ele estava interferindo na investigação" da Operação Lava Jato. "A comparação com o presidente da Câmara é se ele (Cunha) está ou não interferindo na investigação, usando ou não o cargo e, na minha opinião, está", emendou.

Chinaglia, que já presidiu a Câmara e foi derrotado por Cunha nas eleições deste ano para o cargo, avaliou não ter poder para interferir nas ações do STF e disse preferir que a Câmara resolvesse o afastamento de Cunha. No entanto, para ele o deputado fluminense usa o cargo para manobras que garantem a própria permanência no comando do Parlamento.

"É só ver as manobras feitas no Conselho de Ética de forma infindável", disse Chinaglia sobre a comissão que analisa o processo de cassação contra Cunha. "Ele deveria permitir que o Conselho de Ética funcionasse e ainda não poderia manobrar o regimento para um chapa alternativa (de análise do pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff)", afirmou. "Ele cria regras que atendem a ele, tentando se esconder da opinião pública pautando o impeachment", concluiu.