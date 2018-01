Deputado Chinaglia deve ter alta na próxima semana O deputado federal Arlindo Chinaglia (PT-SP) deve ter, na próxima semana, alta do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas (Incor), onde ele está internado há 34 dias, após sofrer acidente automobilístico, segundo informações do gabinete do deputado. O Incor informou que o quadro clínico de Chinaglia evolui satisfatoriamente. O deputado sofreu múltiplas fraturas na bacia e em três costelas, e está sendo tratado pela equipe de ortopedia do Incor, chefiada pelo médico Pablo Pomerantzeff. Chinaglia, que é candidato à reeleição, deverá ficar em repouso mesmo após a alta, o que pode prejudicar sua campanha. Ainda segundo o gabinete do deputado, não há previsões para que ele possa iniciar as atividades de campanha.