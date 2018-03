Deputado chama governo de 'frouxo' na questão indígena Já dura quase três horas a reunião da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados com a participação do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho. Convocado para falar de demarcações de terras indígenas pelo governo federal, o ministro iniciou sua fala dizendo que a paz no campo "se constrói com justiça". Até agora, no entanto, Carvalho ouviu da maioria dos parlamentares que o governo é omisso na questão da demarcação de terras indígenas e responsável pelo acirramento dos conflitos.