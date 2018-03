Deputado Celso Giglio continua internado em SP

O deputado estadual e ex-prefeito de Osasco Celso Giglio (PSDB) continua internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista. O parlamentar sofreu acidente de carro na manhã de domingo, 2, na altura do quilômetro 163 da rodovia Castello Branco. A mulher dele, Glória Maria Giglio, foi socorrida com vida, mas morreu no início da tarde em razão dos ferimentos.

O Hospital Albert Einstein ainda não divulgou informações atualizadas sobre o estado de saúde de Giglio. Um boletim médico deve ser divulgado ainda nesta segunda-feira, 3, segundo informou o hospital. Na noite deste domingo, o assessor do deputado afirmou que o estado de saúde era bom. Ele teve três costelas fraturadas, mas estava consciente e já sabia do falecimento da mulher.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No momento do acidente, chovia bastante e a pista estava escorregadia. Giglio perdeu o controle de sua caminhonete, bateu na grade de proteção da rodovia e o veículo capotou. No início da noite, ele foi transferido para o Einstein.

Carreira. Médico, Celso Giglio foi vereador em Osasco e prefeito da cidade duas vezes(1993-96 e 2001-2004). Também já exerceu os mandatos de deputado estadual (1991-92) e federal (1999-2000). Ele voltou a eleger-se deputado estadual em 2006, com 111.302 votos. No ano passado, Giglio teve a candidatura a prefeito de Osasco barrada pela Justiça Eleitoral de São Paulo com base na Lei da Ficha Limpa.