Deputado baiano anuncia saída do PT Suspenso por 12 meses no dia 17 pela Comissão de Ética do PT, o deputado federal Luiz Bassuma (BA) entregou ontem sua carta de desfiliação do partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do governador baiano Jaques Wagner. Bassuma anunciou que vai integrar os quadros do PV.