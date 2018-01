Deputado Arlindo Chinaglia recebe alta de hospital em SP O deputado federal Arlindo Chinaglia Júnior, de 56 anos, recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas (Incor-HCFMUSP), em São Paulo. Ele estava internado desde 23 de junho para recuperação de quadro traumático decorrente de um acidente de carro, ocorrido em 22 de junho, na Rodovia Castelo Branco. O deputado deixou o hospital por volta das às 12h30 desta quinta-feira. De acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital, "depois de 41 dias de recuperação estável e evolução satisfatória, o deputado federal deixa o Incor, devendo dar continuidade ainda, por tempo indeterminado em sua residência, aos cuidados ortopédicos e clínicos com acompanhamento dos doutores Max Grinberg e Jorge dos Santos Silva".