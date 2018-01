Deputado Antônio Andrade vence eleições do PMDB mineiro

O deputado federal Antônio Andrade foi eleito no último domingo, 14, presidente do diretório do PMDB de Minas Gerais. O resultado fortalece a pré-candidatura do ministro das Comunicações, Hélio Costa, ao governo estadual em 2010. Na convenção realizada na Assembleia Legislativa, Andrade obteve 56,7% (523) dos votos e venceu a disputa contra o deputado estadual Adalclever Lopes, que tinha como principal apoiador o ex-governador Newton Cardoso e teve 43,3% (399) dos votos.

Conforme as pesquisas divulgadas até o início da tarde desta segunda-feira, Costa lidera a corrida para a sucessão do governador Aécio Neves (PSDB). O ministro ainda tenta um acordo com o PT, mas o partido - que tem como pré-candidatos o ex-prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel, e o ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Patrus Ananias - sinaliza que não abrirá mão da candidatura própria.

"Não posso dizer que sou candidato ou não, porque sou ministro de Estado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e só posso assumir posições na convenção do meu partido depois de deixar o cargo de ministro", afirmou Costa, cuja tarefa agora é tentar unificar a legenda em torno de uma eventual candidatura peemedebista. "Nas minhas andanças pelo Estado, encontrei uma disposição forte do PMDB de voltar a ser a grande liderança de Minas como nunca vi em outros momentos", ressaltou.