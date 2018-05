Deputado Alberto Tavares Silva morre em Brasília

Ele foi internado com infecção pulmonar, segundo sua assessoria de gabinete. O corpo será levado para o Congresso Nacional, onde ficará até o início da tarde. Depois o corpo do deputado será velado no salão nobre da Assembleia Legislativa de Teresina, no Piauí, de onde segue para Parnaíba, onde será sepultado amanhã.

Alberto Silva era formado em Engenharia Civil e Mecânica e era também engenheiro eletricista. O peemedebista foi governador do Piauí e prefeito de Parnaíba por duas vezes.