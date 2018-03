Deputado acusa polícia de barrar protesto contra Palocci A eventual convocação do ministro da Casa Civil, Antonio Palocci, para prestar esclarecimentos sobre o aumento de seu patrimônio provocou um clima tenso na Câmara entre governo e oposição. No fim da manhã, o líder do PPS, Rubens Bueno (PR), foi impedido pela segurança da Câmara de colocar cartazes com a inscrição "Blindagem de Palocci" nas comissões temáticas.