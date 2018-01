Deputadas podem levar Clodovil ao Conselho de Ética O deputado Clodovil Hernandes (PTC-SP) pode ser alvo de ação no Conselho de Ética da Câmara sob cusação de ofender as mulheres. Solange Amaral (DEM-RJ), que integra o conselho, vai propor à bancada feminina que entre com representação contra Clodovil. Na última sexta-feira, Clodovil disse que as mulheres se tornaram "muito vulgares, ordinárias e cheias de silicone". E completou: "Hoje em dia, a mulher trabalha deitada e descansa em pé". Na quarta-feira, ao tentar se explicar, Clodovil bateu boca com a deputada Cida Diogo (PT-RJ). Ela disse ter certeza de que a bancada feminina na Câmara - formada por 45 deputadas - vai tomar posição firme para defender o respeito às mulheres.