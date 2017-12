Deputada quer providências sobre declaração de ministra A deputada Andréia Zito (PSDB-RJ) apresentou nesta quinta-feira, 29, à Procuradoria Geral da República uma representação solicitando a adoção de providências em relação a ministra Matilde Ribeiro (Secretaria de Promoção da Igualdade Racial), que declarou que considera uma reação "natural" um negro se insurgir contra um branco na sociedade brasileira. A deputada disse que quer saber se a declaração da ministra configura crime de indução ou prática de discriminação ou preconceito. Autores desse tipo de delito ficam sujeitos a penas de dois anos de prisão a cinco anos e à perda do cargo público. Na última quinta-feira, Matilde afirmou à BBC Brasil que "a reação de um negro de não querer conviver com um branco, eu acho uma reação natural. Quem foi açoitado a vida inteira não tem obrigação de gostar de quem o açoitou". Ainda na quinta ela, por meio de sua assessoria, divulgou nota dizendo que não estava incitando esse tipo de comportamento. A ministra acrescentou que apenas reconhece a histórica situação de exclusão social de determinados grupos étnicos no Brasil, prevalecente após 120 anos da abolição, que pode, por vezes, provocar esse tipo de atitude - também condenável.