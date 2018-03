Deputada petista será relatora de processo contra Eurides Brito

A presidente em exercício da Comissão de Ética da Câmara Distrital, Érika Kokay (PT), foi escolhida para relatar o processo contra a deputada Eurides Brito (PMDB) por quebra de decoro parlamentar. Eurides é suspeita de ser beneficiária de um suposto esquema de corrupção no Distrito Federal e foi flagrada em um vídeo guardando maços de dinheiro em uma bolsa.

Veja também:

Não há negociação, diz ministro do STF sobre prisão de Arruda

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Defesa de Arruda não tem dúvidas sobre manipulação de vídeos

Arruda vai se comprometer no STF a ficar afastado

Blog do Bosco: Esquema Arruda é suprapartidário

A deputada petista foi escolhida para o cargo por sorteio na reunião extraordinária da comissão, realizada nesta quarta-feira, 3. Eurides Brito tem até o dia 1º de abril para apresentar sua defesa à comissão. Em seguida, a relatora tem cinco sessões ordinárias para apresentar o parecer. Caso a comissão vote pela cassação de Eurides, o processo irá para a Comissão de Constituição e Justiça e, depois, para o Plenário da Casa. Para ser cassado o mandato da deputada, o processo precisa ser aprovado por 13 dos 24 deputados distritais.

Eurides Brito alega que, no vídeo, estaria recebendo dinheiro do ex-secretário de Relações Institucionais do Distrito Federal Durval Barbosa, a mando do ex-governador Joaquim Roriz, adversário político do governador licenciado José Roberto Arruda (sem partido). Érika Kokay informou que pretende convocar Durval e Roriz para depor na comissão.

A Comissão de Ética abriu processos também contra os ex-deputados Leonardo Prudente (sem partido), que aparece em filmagem colocando dinheiro nas meias e no terno, e Junior Brunelli (PSC), que foi flagrado orando em agradecimento à suposta propina. Os dois renunciaram ao mandato e, por isso, escaparam da cassação e da perda de direitos políticos.

Eurides Brito foi notificada na última terça-feira, 2, do processo e agora não pode renunciar para fugir de uma possível cassação.