Deputada explica separação em Assembleia na BA Foi com um discurso no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia que a deputada estadual Maria Luiza (PSC) decidiu revelar os motivos da separação do prefeito de Salvador, João Henrique Carneiro (PP), após 27 anos de casamento. De acordo com a ex-primeira-dama, ela decidiu terminar a relação, no mês passado, depois de descobrir que o prefeito mantinha um caso amoroso com a subsecretária de Saúde do município, Tatiana Paraíso.