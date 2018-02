Deputada diz, após visita, que saúde de Genoino preocupa A deputada Erika Kokay (PT-DF) afirmou ter ficado preocupada com o estado de saúde do ex-presidente do PT e deputado federal licenciado José Genoino (SP), após visitá-lo no presídio da Papuda em Brasília. Genoino aguarda análise de pedido de prisão de domiciliar com base em seus problemas de saúde.