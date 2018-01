Deputada denuncia condições de presos com deficiência Em meio a críticas de regalias aos presos do mensalão, a deputada Mara Gabrilli (PSDB-SP) vai ingressar com representação no Ministério Público do Distrito Federal para denunciar as condições enfrentadas por presos comuns com deficiências físicas no mesmo Complexo Penitenciário da Papuda. Tetraplégica e defensora dos direitos dos deficientes, ela visitou na última quarta-feira, 11, o presídio.