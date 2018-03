Deputada de AL depõe na PF sobre empréstimo irregular A deputada estadual por Alagoas Cláudia Brandão (PMN) compareceu hoje a sede da Polícia Federal em Maceió. Ela foi prestar depoimento ao delegado Janderlyer Gomes, presidente do inquérito da Operação Taturana, que apura o desvio de R$ 280 milhões da Assembléia Legislativa de Alagoas. Cláudia deverá esclarecer se contraiu empréstimos irregulares com o aval do legislativo. Segundo a assessoria da PF, a deputada teria contraído pelo menos um empréstimo irregular, de R$ 100 mil, em 2007. Ela é casada com o ex-presidente da Assembléia, Celso Luiz, um dos ex-deputados estaduais indiciados pela Polícia Federal, na Operação Taturana. Cláudia também foi eleita conselheira do Tribunal de Contas do Estado, numa disputa que ainda se arrasta na Justiça. Os autores da ação alegam que ela não preenche os requisitos técnicos exigidos para o cargo.