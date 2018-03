Depois do Rio, PV tenta resolver situação de SP

Uma vez solucionado o impasse no Rio de Janeiro em torno da candidatura do deputado Fernando Gabeira (PV-RJ) ao governo do Estado, a senadora Marina Silva (PV-AC) sentou-se com seu time para discutir outro caso problemático, o de São Paulo. O PV tenta convencer o ex-deputado Fabio Feldmann a concorrer ao governo e tem o secretário municipal Eduardo Jorge como opção.

Veja também:

PSOL ameaça abandonar campanha de Marina Silva

Marina Silva passa por check-up de rotina em São Paulo

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A negociação de Gabeira com o PSDB não tardou a atrair críticas do PSOL, que acena com apoio a Marina. Em carta, três membros da sigla, entre eles a deputada Luciana Genro (RS), disseram que o acordo tende a levar PV e PSOL a caminharem "para o encerramento das negociações".

Ontem, Marina passou por um check-up médico completo no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (InCor-HCFMUSP), na capital paulista, em mais um preparativo para a eleição presidencial de outubro.