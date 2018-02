Depois de reunião com Mantega e Temer, Dilma pode receber Meirelles no CCBB

BRASÍLIA - O ministro da Fazenda, Guido Mantega, deixou a Granja do Torto nesta terça-feira, 23, onde estava reunido com a presidente eleita, Dilma Rousseff. Em seguida, Dilma reuniu-se também com seu vice, Michel Temer.

Logo após o encontro com Temer, a previsão era de que a presidente eleita se dirigisse ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde funciona o governo de transição, para responder ao censo do IBGE. Lá, ela poderia receber o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Segundo a assessoria de Dilma, o encontro com Meirelles poderá ocorrer hoje ou amanhã.