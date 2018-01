Depois de renunciar, Pedro Henry se entrega à PF O deputado federal Pedro Henry (PP-MT), condenado no processo do mensalão, se entregou à Polícia Federal em Brasília no início da tarde desta sexta-feira, 13. A PF confirma a informação por meio do microblog Twitter. Pedro Henry agora deve passar por exame de corpo de delito e, em seguida, será encaminhado para o Complexo Penitenciário da Papuda.