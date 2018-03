Depois de receber governadores, Renan e Cunha se reúnem com prefeitos

Os presidentes da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), e do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), têm na agenda desta semana um encontro com a direção da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP). Prevista para esta quarta, 27, a reunião deve abordar assuntos como a desoneração do transporte público, a revisão do pacto federativo, a abertura de um canal direto entre o parlamento e os municípios, principalmente em um ano de aperto monetário, e questões prioritárias e ainda pendentes para os dirigentes municipais, como a mudança do indexador da dívida.

Na semana passada, Cunha e Renan receberam governadores. O presidente da FNP e prefeito de Belo Horizonte, Marcio Lacerda (PSB), havia solicitado a reunião com os dirigentes do parlamento durante visita que fez à Câmara e Senado no dia 7 de maio.

Outros assuntos que deverão estar em pauta nesta quarta-feira, são a PEC 172, que exige que a transferência de encargos a Estados e municípios seja acompanhada da respectiva previsão de repasses de recursos, a modernização do ISS e a elaboração de uma nova lei sobre os precatórios.