Depois de presidente, Lula diz que quer ser 'cidadão do mundo' Depois de ser presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva anuncia que quer ser "cidadão do mundo". Nesta segunda-feira, 15, em um discurso para mais de 3 mil pessoas na Assembleia Geral da Organização Internacional do Trabalho (OIT), Lula garantiu que seu mandato termina em um ano e meio, mas indicou que depois atuará para solucionar problemas mais amplos. "Eu estou presidente da república. Mas em uma ano e meio, estarei como cidadão do mundo, brigando para que as coisas melhorem", disse Lula.