Depois de nove dias no Guarujá, Lula volta a Brasília Depois de nove dias de descanso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama, Marisa Letícia, deixaram ontem à tarde o Forte dos Andradas, no Guarujá, litoral paulista. De São Paulo, partiram para Brasília. Hoje, Lula tem agenda cheia. De manhã, comanda reunião de coordenação política e, à tarde, se encontra com os ministros Guido Mantega (Fazenda), Dilma Rousseff (Casa Civil), José Múcio Monteiro (Relações Institucionais) e Marina Silva (Meio Ambiente), além de José Antônio Dias Toffoli, advogado-geral da União. Amanhã, o presidente viaja para o Oiapoque, no Amapá, e de lá segue de barco para Jorge do Oiapoque, na Guiana Francesa, onde se encontra com o presidente francês Nicolas Sarkozy. Na pauta, o investimento conjunto, no valor de R$ 40 milhões, para a construção de uma ponte sobre o Rio Oiapoque, que divide o Brasil e a Guiana, e acordo para a transferência de tecnologia na área bélica. PESCA No Guarujá, Lula aproveitou o feriado de carnaval e o resto da semana para ir à praia e pescar. Ao contrário das outras três visitas presidenciais, uma em 2006 e duas em 2007, a presença de Lula não atraiu muitos curiosos. A segurança do presidente foi reforçada. Soldados da Marinha não deixavam embarcações se aproximar das Praias do Monduba e do Artilheiro, as mais freqüentadas pelo presidente e a primeira-dama durante sua folga.