Depois de Lula, Dulci sai em defesa de Sarney Os integrantes do governo Lula estão demonstrando sintonia na defesa do presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), que está no centro de um escândalo de nomeações de parentes por meio de atos secretos. Hoje foi a vez do secretário-geral da Presidência, Luiz Dulci (PT), sair em defesa do peemedebista. Dulci pediu "muito respeito" a Sarney, por conta da "contribuição extraordinária" que o senador teria dado ao País. O PMDB de Sarney é o aliado mais disputado para a sucessão presidencial de 2010.