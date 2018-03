Depois de descanso na Bahia, Dilma retorna nesta terça a Brasília

BRASÍLIA - A presidente Dilma Rousseff retorna nesta terça-feira, 8, a Brasília, depois de doze dias de descanso na Base Naval de Aratu, na Bahia, de onde deve partir por volta das 14h30. A Secretaria de Imprensa da Presidência não soube informar se ela seguirá para o Palácio da Alvorada ou se irá direto para o Palácio do Planalto.

Dilma embarcou para a Bahia no dia 28 e permaneceu na base naval de Aratu até esta terça, onde comemorou a passagem de ano com a família.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Durante o descanso, a presidente fez contatos políticos e teria tratado sobre os rumos das eleições de 2014. Um dos encontros foi com o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, com quem selou a permanência do PSB na base parlamentar do governo no Congresso durante este ano. O governador da Bahia, Jaques Wagner (PT), também participou da conversa, durante um almoço na Base Naval, no último sábado.

Principal nome do PSB, Campos é pressionado dentro do partido a sair candidato a presidente no próximo ano. Na tentativa de costurar base sólida para garantir a reeleição, Dilma tem feito afagos ao governador, também com intuito de afastar o PSB da oposição.