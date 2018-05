Depois de Chico Buarque, Gregório Duvivier vira garoto-propaganda de petroleiros

RIO - O ator e humorista Gregório Duvivier vestiu o típico macacão laranja dos petroleiros para gravar um vídeo de 15 segundos de apoio à Federação Única dos Petroleiros (FUP), nessa segunda-feira, 11, durante ato contra o impeachment, no Centro do Rio. “Petroleiros do Norte Fluminense, estamos juntos. Muita força para vocês nessa luta pela democracia”, afirmou. Essa é a segunda vez que os sindicalistas conseguem o apoio de um artista de visibilidade para apoiar suas causas. No ano passado, o cantor e compositor Chico Buarque gravou depoimento defendendo a manutenção da Petrobras como operadora do pré-sal.

Já a mensagem de Duvivier é unicamente de apoio à "luta pela democracia". Ele não faz qualquer menção ao pré-sal ou se posiciona contrário ao plano de venda de ativos da Petrobrás conduzido pela atual diretoria, principais pontos de reivindicações dos sindicalistas. Durante o comício, ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o humorista ressaltou que sua recente militância não é partidária, mas pela manutenção de Dilma Rousseff na presidência da República até a conclusão do segundo mandato.

A mobilização contra o impeachment e também as críticas ao governo unem Duvivier e FUP. Nesta semana, a diretoria da federação suspendeu encontros que teria na Petrobrás para ir a Brasília participar da vigília no entorno do Congresso, onde acontecem as votações da Comissão do Impeachment.

Os petroleiros têm se encontrado regularmente com a administração da Petrobrás para discutir as mudanças no acordo coletivo propostas pela diretoria, na tentativa de manter os benefícios trabalhistas. Além disso, travam um embate com a administração da empresa para barrar o programa de demissão voluntária, que deve ter a adesão de 12 mil funcionários. A ideia é adequar o quadro de funcionários ao que será a “nova Petrobras”, mais enxuta e menos presente no mercado.

Filiada à CUT e aliada histórica do PT, a FUP, hoje, está dividida entre o engajamento contra o impeachment – no que, assim como Duvivier, acredita ser a luta pela democracia – e a oposição à condução da Petrobrás pelo presidente Aldemir Bendine, indicado pela presidente Dilma Rousseff. No meio do caminho, perdeu uma vaga no conselho de administração da estatal, a do representante dos empregados, para Betânia Coutinho que não possui filiação a instituições sindicais.

Em eleição interna concluída em fevereiro, com quase 4 mil votos de diferença, a maioria dos funcionários optou por um nome desconhecido para representa-los a partir do dia 28 deste mês, quando acontece a assembleia geral dos acionistas (AGE). Betânia foi eleita após firmar-se, em campanha, como uma petroleira apolítica, independente dos interesses partidários.

O vídeo só está na página da FUP no facebook.