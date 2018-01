Depois de 50 anos, Tesouro paga terreno do Galeão O Tesouro Nacional pagou R$ 278,5 milhões em títulos aos herdeiros dos proprietários do terreno onde foi construído o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. A ação de indenização corria há mais de 50 anos na Justiça, segundo o coordenador da Dívida Pública do Tesouro Nacional, Paulo Valle. O acordo para o pagamento da dívida foi fechado e homologado, em juízo, no início do ano passado. Os títulos para o pagamento da indenização foram emitidos pelo Tesouro Nacional em dezembro, com prazo de oito anos e correção pelo IGP-DI, mais juros de 6%. A amortização dos papéis começará em abril deste ano. Segundo Valle, a indenização requerida pelos herdeiros era de R$ 2,1 bilhões. Com o acordo, o valor caiu para R$ 278 milhões. São cerca de 50 os herdeiros do terreno. Eles pertencem, segundo Valle, a três famílias.