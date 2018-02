Depois da escolha de vice de Serra, PV reavalia apoio a tucano

do estadão.com.br

Dirigentes do PV reúnem-se na noite desta terça-feira, 3, para reavaliar se mantém apoio à candidatura de José Serra (PSDB) na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Em nota, o partido afirmou que se sentiu "alijado do processo de escolha da vaga de vice" da chapa tucana.

O PV apostava na indicação de Eduardo Jorge, ex-secretário municipal do do Meio Ambiente, que deixou o cargo no último dia 1º de junho. O nome perdeu força, porém, desde que seu nome apareceu em escândalo sobre liberação de imóveis na cidade.

Depois de negociações internas e enfrentar resistências do próprio partido, Serra escolheu Alexandre Schneider (PSD) para a vaga. O ex-secretário municipal de Educação foi indicação do prefeito Gilberto Kassab (PSD). Ainda segundo a nota, para interlocutores do PV a escolha foi feita a "portas fechadas" e desconsiderou acordos feitos nos últimos meses.