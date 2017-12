Depoimentos de Lorenzetti, Valdebran e Gedimar são adiados Foram adiados na manhã desta segunda-feira, no Senado, os depoimentos de Jorge Lorenzetti, churrasqueiro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva; Valdebran Padilha da Silva, filiado ao PT de Mato Grosso; e Gedimar Pereira Passos, advogado e ex-policial federal. Os três são acusados de envolvimento na compra de um dossiê que, supostamente, seria usado contra políticos tucanos. A CPI Mista dos Sanguessugas deve ouvir os depoimentos nesta terça. Na semana passada, a comissão já havia cancelado uma reunião administrativa por falta de quórum. Na ocasião, seriam votados alguns requerimentos de quebra de sigilos e de convocação para novos depoimentos. Entenda o caso O episódio do caso dossiê começou há 65 dias. Em 15 de setembro, a Polícia Federal prendeu em Cuiabá um dos donos da Planam, Luiz Antonio Vedoin, e seu tio Paulo Roberto Trevisan, que estavam negociando a venda de informações contra os candidatos tucanos José Serra (ao governo de São Paulo) e Geraldo Alckmin (à Presidência da República). Depois da prisão de Vedoin e Trevisan, a PF de Mato Grosso avisou a de São Paulo, que horas depois prendeu na capital outros dois integrantes do esquema, os petistas Valdebran Padilha e Gedimar Passos. Eles estavam com parte dos R$ 1,75 milhão que seriam usados na compra do material pelo PT. Gedimar disse à Polícia que o mandante da operação era Freud Godoy, ex-assessor especial da Presidência. Mas, relatório parcial da PF aponta Jorge Lorenzetti, ex-coordenador do setor de inteligência da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição, como mentor da ´negociação´. Durante as investigações, outras figuras próximas ao presidente aparecem no caso: Ricardo Berzoini, ex-coordenador de campanha de Lula e ex-presidente nacional do PT; Hamilton Lacerda, ex-assessor de Aloizio Mercadante; Expedito Veloso, do Banco do Brasil; Oswaldo Bargas, ex-Ministério do Trabalho. Sobre a origem do dinheiro, a PF conseguiu levantar apenas parte dos dólares que seria usado na compra do dossiê, US$ 109,8 mil dos US$ 248,8 mil. Em outubro, a agência de câmbio Vicatur, de Foz do Iguaçu, na Baixada Fluminense, foi apontada pela polícia como tendo feito uso de ´laranjas´ para executar contratos de câmbio fraudulentos - origem de parte do dinheiro envolvido no ´negócio´. Este texto foi alterado às 15h47 com acréscimo de informação