Depoimento de Vedoin é "verossímil sob todos os aspectos", avalia Biscaia O presidente da CPI dos Sanguessugas, deputado Antonio Carlos Biscaia (PT-RJ), disse que o depoimento do empresário Luiz Antônio Vedoin, um dos donos da Planam e um dos chefes da máfia das ambulâncias, está dando "um depoimento elucidativo, detalhado, firme e verossímil sob todos os aspectos". Ainda segundo Biscaia, o depoimento está sendo "fundamental para as investigações e conclusões" da comissão de inquérito. Pelo menos mais dois deputados serão notificados pela CPI. Biscaia relatou que, no depoimento a membros da CPI que ainda prossegue na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, Vedoin está dando mais elementos para caracterizar o envolvimento de parlamentares que, segundo o empresário, teriam recebido dinheiro do esquema por intermédio de assessores. Biscaia relatou que, por exemplo, no caso de determinado parlamentar, que se defende da acusação de ter recebido propina firmando que seu assessor agia por conta própria, Vedoin disse: "Não, tem envolvimento desse parlamentar, sim", e dá as razões."E traz o elemento de prova que faltava". "Pode ir lá buscar. Pode ir lá mandar ver. Esse parlamentar mandou um ofício para o Ministério da Saúde, para o de Ciência e Tecnologia", disse Biscaia ter ouvido do dono da Planam. Biscaia disse que não haverá a acareação proposta pelo senador Romeu Tuma (PFL-SP) entre Vedoin e a ex-assessora do Ministério da Saúde Maria da Penha Lino, acusada de ter sido a ponta do esquema no Ministério da Saúde. "Não vai ser possível acareação nenhuma", afirmou o presidente da CPI. "Aliás, eu tenho uma posição sobre acareação: Nunca vi uma acareação produzir resultado".