Depoimento de Silvinho é ´enrolação´, diz Alckmin O pré-candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, disse que o depoimento desta quarta-feira do ex-secretário-geral do PT, Silvio Pereira, à CPI dos Bingos foi uma "enrolação, uma vergonha para o Brasil". Na avaliação de Alckmin, Pereira parecia estar com medo durante o depoimento. O tucano cobrou, mais uma vez, a apuração rigorosa de todo o escândalo. "Fica claro que não foram fatos isolados de corrupção, mas um aparelhamento do Estado, uma promiscuidade entre governo e partido", disse. As afirmações de Alckmin foram feitas, na tarde desta quarta-feira, após almoço com o vereador tucano José Aníbal e com o filho do falecido governador Mário Covas, Mário Covas Neto, mais conhecido como Zuzinha.