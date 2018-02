Depoimento de Protógenes na CPI dos Grampo deve ser adiado

O delegado da Polícia Federal Protógenes Queiroz, responsável pela condução da Operação Satiagraha quando ocorreram as prisões do sócio-fundador do Opportunity, Daniel Dantas, do investidor Naji Nahas e do ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta, não deve prestar depoimento nesta quarta-feira na Comissão Parlamentar de Inquérito dos Grampos, na Câmara dos Deputados. De acordo com a assessoria dessa CPI, Protógenes entrou em contato com a secretaria da comissão para comunicar que não comparecerá à sessão. Veja também: Justiça adia depoimento de Chicaroni Entenda como funcionava o esquema criminoso As prisões de Daniel Dantas No entanto, o delegado ainda não apresentou, até a tarde, justificativa formal para a ausência. Caso isso seja feito, o plenário da CPI deve analisar o documento e poderá marcar um novo depoimento. Caso não apresente um atestado de incapacidade ou habeas-corpus justificando sua ausência, Protógenes, que atualmente participa de curso de especialização em Brasília, poderá responder por crime de desobediência, destacou a assessoria da CPI. Mais cedo, o depoimento de Hugo Chicaroni também foi adiado pelo juiz Fausto Martin De Sanctis. Chicaroni será interrogado nesta quinta, mesmo dia em que será ouvido o banqueiro Daniel Dantas. Ele é acusado, juntamente com Humberto Braz, de tentar subornar um delegado da Polícia Federal para retirar o nome de Dantas e de familiares do banqueiro do inquérito.