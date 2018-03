Depoimento de promotor do caso Bancoop é adiado O depoimento do promotor José Carlos Blat, responsável pela investigação do suposto esquema de desvio de recursos na Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo (Bancoop) para campanhas do PT, foi adiado. Blat se disse disposto a falar, mas só depois do oferecimento formal da denúncia. O depoimento do promotor estava marcado para amanhã.