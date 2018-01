Depoimento de namorada de Daniel dura mais de 7 horas Três seguranças e um motorista da prefeitura de Santo André, no Grande ABC (SP), deixaram às 17h35 desta segunda-feira o prédio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Paulo, depois de prestar depoimentos por mais de sete horas ao delegado Armando de Oliveira Costa Filho, responsável pelo inquérito que investiga o assassinato do prefeito Celso Daniel (PT). Depois de ser seqüestrado no dia 18, na zona sul da capital, ele foi encontrado morto numa estrada de terra de Juquitiba, na região metropolitana, na manhã do dia 20. A direção do DHPP e a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Segurança Pública (SSP), único órgão autorizado a dar informações sobre o caso, não divulgaram a identidade dos depoentes. Aparentando estar muito nervosa, a namorada de Daniel, a socióloga Ivone Santana, chegou de cabeça baixa às 13h25 ao DHPP, onde continuava até as 19 horas. Durante todo o tempo, esteve acompanhada pelo deputado federal Luiz Eduardo Greenhalgh (PT-SP), indicado pelo partido para seguir as investigações policiais. A assessoria de Greenhalgh não confirmou nem desmentiu a informação de que a calça que Celso Daniel usava quando foi encontrado morto era dele. No momento em que foi sequestrado, o prefeito usava outra calça. Segundo a assessoria, o delegado disse que não dará informações nesta segunda-feira e o teor do depoimento da namorada de Daniel será explicado em entrevista coletiva marcada para esta terça-feira às 14 horas. De acordo com o porta-voz da PF, Cézar Tadeu, seis funcionários foram chamados a depor: quatro seguranças e dois motoristas. Os nomes não foram divulgados.