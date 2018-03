Depoimento de Mantega no TRE é marcado para quinta-feira

BRASÍLIA – O ex-ministro da Fazenda Guido Mantega prestará depoimento nesta quinta-feira, 6, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no âmbito da ação que apura se a chapa de Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (PMDB) cometeu abuso de poder político e econômico para se reeleger em 2014.

Nesta manhã, os ministros do TSE decidiram reabrir a fase de instrução do processo, com a marcação de novos depoimentos e a fixação de um prazo mais elástico para as alegações finais das partes envolvidas no processo – cinco dias, contados depois da realização das oitivas.

O depoimento de Mantega, feito a pedido da defesa de Dilma, ocorrerá na sede do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), às 20h.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O relator da ação, ministro Herman Benjamin, havia indeferido o pedido da defesa da petista para ouvir Mantega, que foi reapresentado como questão de ordem durante a sessão extraordinária que ocorreu nesta manhã.

O pedido para que sejam realizadas novas oitivas teve como base o depoimento do ex-presidente da construtora Odebrecht Marcelo Odebrecht, que afirmou ao TSE que "inventou" a campanha de reeleição de Dilma em 2014. As declarações constam do depoimento prestado pelo executivo no mês passado na ação que pede a cassação da chapa Dilma-Temer.

De acordo com o delator, Mantega foi o responsável por solicitar os repasses da construtora. Em maio de 2014, o empresário se encontrou com o "Pós-Italiano", como era identificado o ex-ministro nas planilhas do Setor de Operações Estruturadas, o departamento da propina. Na ocasião, ele foi informado de que os repasses prioritários deveriam ser para Dilma.